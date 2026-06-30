Житель Кубани финансировал ВСУ через покупки в интернете

В Краснодарском крае задержали мужчину, который оказывал финансовую помощь украинскому вооруженному формированию. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, обвиняемого в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Житель Краснодара через мессенджер ознакомился с информацией о сборе денег для украинских вооруженных формирований под видом продажи товаров. Мужчина являлся сторонником украинской националистической идеологии и принял решение о покупке, зная, что перечисленные им деньги будут направлены на вооружение националистического объединения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ»).

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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