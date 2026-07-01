Автобус с детьми вылетел в кювет и опрокинулся в Красноярском крае

Автобус с детьми попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. В результате опрокидывания транспортного средства пострадали взрослый и ребенок, сообщили в региональном полицейском главке. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

По информации правоохранителей, дети возвращались из лагеря. На 32 км автодороги «Саяны» навстречу автобусу Hyundai выехал автомобиль Kia Sportage, за рулем которого находилась женщина. Во избежание столкновения водитель автобуса выкрутил руль вправо, съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся. В салоне находилось 27 детей и двое сопровождающих. В результате аварии пострадал ребенок и сопровождающий. Им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

Позже в полиции уточнили, что водитель иномарки уснула за рулем.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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