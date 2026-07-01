В Якутске несколько человек пострадали в аварии на реке Лене

В Якутске пассажирский катер врезался в береговую линию на реке Лене. По предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР, авария произошла на протоке 202 микрорайона. На борту маломерного судна находились девять пассажиров и судоводитель.

«В результате произошедшего три пассажира получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Следственные органы начали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта Проверку также проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Якутск, Зоя Осколкова

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