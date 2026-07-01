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В Уфе люлька со строителями сорвалась с шестого этажа

В Уфе на строительной площадке произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

Трос строительной люльки оборвался на площадке на улице Ахметова. В этот момент подъемник находился на высоте шестого этажа, двое рабочих не удержались и упали вниз.

Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, второй умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух лиц.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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