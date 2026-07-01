На Алтае на реке Катунь унесло двух туристов

В Республике Алтай двух туристов унесло в реку Катунь с разницей в несколько часов. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Оба происшествия случились у села Манжерок в Майминском районе. Около восьми утра очевидцы сообщили, что при купании в реке Катунь унесло течением мужчину. Спустя четыре часа поступило новое сообщение, что недалеко от предыдущего места происшествия пропал еще один турист.

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России пешком обследуют береговую линию вниз по течению реки.

«МЧС России напоминает: купайся только на оборудованных пляжах; в горных реках сильное течение, купание в них смертельно опасно; не игнорируй знак «Купание запрещено», – добавили в ведомстве.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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