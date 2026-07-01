В Омске пассажир маршрутки напал с ножом на водителя и лишил его глаза

В Омске пассажир маршрутки ранил водителя ножом. Пострадавший лишился глаза. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в маршрутном микроавтобусе №305. Между пассажирами и водителем возник конфликт, людям не понравилось, что мужчина разговаривал по телефону за рулем.

На остановке общественного транспорта один из пассажиров достал нож и несколько раз ударил им 46-летнего водителя в область головы, после чего скрылся. «Пострадавшего госпитализировали. В результате полученных травм он лишился правого глаза», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемого задержали, отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Омск, Зоя Осколкова

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