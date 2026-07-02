В Канаде от бешенства умер 11-летний мальчик, который проснулся с летучей мышью, сидящей у него на лице

В Канаде от бешенства умер 11-летний мальчик, который проснулся с летучей мышью, которая сидела у него в районе рта и носа.

Согласно отчету, опубликованному в понедельник в журнале Канадской медицинской ассоциации, инцидент произошел во время посещения коттеджа в северной части Онтарио в 2024 году.

Как сообщает CNN, мальчик проснулся, ужаснулся и начал отгонять мышь от лица. Затем его отец, прибежавший на крики, поймал ее в кастрюлю и выпустил на улицу, говорится в отчете врачей из отделения педиатрии и детского здоровья Университета Манитобы, Канада.

Поскольку видимых следов укусов у ребенка не было, а поведение летучей мыши не казалось странным, родители мальчика не обратились за медицинской помощью.

Однако 19 дней спустя у мальчика начало нарастать покалывание и онемение в правой части лица, за которыми последовали отек лица и потеря аппетита.

Через четыре дня после появления симптомов местная клиника неотложной помощи прописала ему лекарство от герпеса, поскольку предполагалось, что у него симптомы паралича Белла, вызванные вирусом герпеса.

Три дня спустя его доставили в отделение неотложной помощи городской больницы в Онтарио с болезненным глотанием и рвотой.

В ходе медицинского осмотра были обнаружены язвы на деснах и незначительное повреждение нерва с правой стороны лица, отвечающего за чувствительность и контроль жевания.

Семья мальчика рассказала врачам об инциденте с мышью, и на следующий день врач скорой помощи уведомил об инциденте местные органы здравоохранения.

Однако из больницы ребенка выписали, предположив, что у него герпетический гингивостоматит – язвы на губах или во рту, вызванные герпесом.

К следующему утру мальчик вернулся в больницу со слабостью в правой части лица, сниженной чувствительностью и невнятной речью.

В ожидании госпитализации у него поднялась температура, возникли затруднения с глотанием, спутанность сознания и зрительные галлюцинации.

К вечеру состояние мальчика резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в отделение интенсивной терапии для детей.

«Когда мы осмотрели пациента в отделении интенсивной терапии, у нас возникли серьезные подозрения на бешенство», – заявили врачи.

ПЦР-тест подтвердил диагноз бешенства на четвертый день госпитализации мальчика. Затем Канадское агентство по контролю за продуктами питания также выявило вариант вируса бешенства летучих мышей.

Ребенок умер на 17-й день пребывания в больнице.

Отметим, что любой контакт человека с летучей мышью сопряжен с высоким риском.

Бешенство – это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и других млекопитающих, и оно почти всегда приводит к летальному исходу после появления симптомов. Эффективного лечения бешенства после появления симптомов не существует, и смерть обычно наступает в течение 7-14 дней после начала симптомов.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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