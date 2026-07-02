В Калининграде ребенок упал из окна 4 этажа на женщину, которая сажала цветы

В Калининграде двухлетний ребенок выпал из кона 4 этажа. Он свалился прямо на женщину, которая внизу под домом высаживала цветы.
Как пишет RT, мать мальчика открыла окно для проветривания, после чего ребёнок, оставленный без присмотра, забрался на подоконник и его заметили соседи. Они предупредили родителей о ситуации. Отец ребенка начал звать его назад, но малыш не удержался и выпал.
Издание подчёркивает, что семья является благополучной и воспитывает пятерых детей, включая двухлетних мальчиков-близнецов.
Отметим, что женщина, на которую упал мальчик, получила перелом ребер и ключицы. Мальчик остался цел.
Калининград, Елена Васильева
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