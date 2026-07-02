В Запорожье ВСУ убили двух энергетиков во время ремонта электросетей

В Запорожской области два работника «Запорожьеэнерго» погибли из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В результате вражеской атаки БпЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники «Запорожьеэнерго», филиала АО «Юго-Западная ЭСК». От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей», – написал глава региона в «Макс». Балицкий выразил соболезнования родным погибших.

В общей сложности с начала СВО из-за ударов ВСУ погибли 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 получили ранения.

«Несмотря на смертельную опасность, наши энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона. Их мужество и самоотверженность – это настоящий подвиг, который мы никогда не забудем», – отметил губернатор.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube