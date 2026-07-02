В Дагестане выявили банду похитителей нефти

В Дагестане выявили ОПГ, которая похитила порядка 110 тонн нефти. Об этом сообщает республиканское управление СКР.

По версии следствия, с 2025 года банда занималась несанкционированным отбором нефти из нефтяных скважин, расположенных на территории Ногайского района. В дальнейшем украденное реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия.

Члены ОПГ попытались за взятку в 200 тысяч рублей подкупить представителя органов внутренних дел, чтобы он обеспечил беспрепятственный проезд транспорта с нефтепродуктами к местам реализации. Полицейский сообщил об этом начальству.

В ходе совместной операции МВД и ФСБ четверо участников преступной группы были задержаны.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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