В Краснодаре задержали перекупщиков бензина с тысячью литров АИ-95

В Краснодаре сотрудники полиции задержали двух приезжих из Ростовской области, которые пытались нелегально перепродать 1000 литров бензина АИ-95 по завышенной стоимости. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

Молодые люди 21 и 22 лет арендовали необорудованный автомобиль, закупили на АЗС в Ростове-на-Дону топливо и привезли его в Краснодар, чтобы сбыть дороже. Клиента – жителя Краснодара – они нашли через один из мессенджеров, однако довести сделку до конца не успели.

Автомобиль без опознавательных знаков вместе с топливом был изъят оперативниками. В отношении задержанных проводится проверка. Им грозит уголовная ответственность за хранение и перевозку товара, не отвечающего требованиям безопасности (с. 238 УК РФ). Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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