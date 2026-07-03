ВСУ нанесли удар по рынку в Запорожской области: есть погибшие и раненые

Украинские войска ударили беспилотником по рынку в запорожском Токмаке. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых», – написал он в «Максе».

Пострадавшие были оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

По словам Балицкого, мобилизованы все резервы системы здравоохранения.

На месте атаки работают оперативные службы. Глава региона добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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