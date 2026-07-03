В Саратове два работника погибли в колодце

В Саратове двое мужчин погибли, спустившись в колодец. Об этом сообщили в областной службе спасения.

Трагедия произошла на улице Технической в Кировском районе города. Сотрудники организации спустились в колодец городской водопроводной сети для проверки врезки.

Отмечается, что работники были без средств индивидуальной защиты, они потеряли сознание, после чего скончались. Спасатели извлекли их тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3, ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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