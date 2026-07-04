Над Удмуртией сбита ракета ВСУ, летевшая на одно из предприятий

Силы ПВО сбили ракету над Удмуртией, пострадавших и разрушений нет. По предварительным данным, речь идет об украинской модификации натовской ракеты «Фламинго».

Как сообщил глава республики Александр Бречалов, киевский режим предпринял попытку атаки на одно из предприятий региона.

«В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», – написал глава республики.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы.

Отметим, что режим ракетной опасности рано утром в субботу также вводился в Пермском крае и в Свердловской области.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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