Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле снова выросло

В Венесуэле снова выросло число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 24 июня 2026 года. Официальные данные по состоянию на 5 июля таковы: 3342 погибших, 16740 раненых, сообщают власти страны. Данных о пропавших без вести пока нет, но Организация Объединенных Наций оценивает примерно в 50 000, по другим прогнозам их 10 000.

В воскресенье журналисты AFP заметили, что на кладбище в Ла-Гуайре в длинном ряду отдельных могил было похоронено более 150 неопознанных тел. Группа AFP насчитала 159 могил неопознанных лиц, расположенных на двух длинных участках одной террасы, и 95 могил опознанных лиц в более уединенной части кладбища Ла-Эсперанса. Могильщики с помощью экскаваторов выкапывают траншеи для размещения дополнительных останков.

Напомним, что два землетрясения произошли с интервалом в 39 секунд и затронули преимущественно север Венесуэлы, повергнув страну в траур и отчаяние, люди до си пор ищут своих близких, живых или погибших. В Ла-Гуайре, наиболее пострадавшем районе, в 40 километрах от столицы Каракаса, целые здания были превращены в руины.

Многие пострадавшие до сих пор остаются бездомными или укрываются в парках, не имея надежды на будущее. Тяжелая техника завершает снос уже обрушившихся зданий и убирает бетонные плиты. На улицах Ла-Гуайры все меньше и меньше иностранных спасателей, участвующих в поисках, поскольку надежда найти выживших уже ничтожно мала.

Каракас, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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