На Волге столкнулись три теплохода

На Волге произошло столкновение трех грузовых судов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ЧП на воде произошло вблизи Городца в Нижегородской области. При постановке на рейд столкнулись три теплохода. По информации надзорного ведомства, суда получили вмятины на корпусах.

В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин происшествия.

Ранее сообщалось, что в Казани один человек пострадал при столкновении гидроцикла с катамараном на Волге.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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