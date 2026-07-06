На Волге столкнулись три теплохода

На Волге произошло столкновение трех грузовых судов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
ЧП на воде произошло вблизи Городца в Нижегородской области. При постановке на рейд столкнулись три теплохода. По информации надзорного ведомства, суда получили вмятины на корпусах.
В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин происшествия.
Ранее сообщалось, что в Казани один человек пострадал при столкновении гидроцикла с катамараном на Волге.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»