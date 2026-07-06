Дроны ВСУ атаковали промышленные объекты в Омске

Украинские дроны достигли Омской области. Средства противовоздушной обороны отражают атаку. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий», – написал глава региона в «Макс».

В Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов ввела ограничения на работу аэропорта Омск (Центральный).

Стоит отметить, что это третий раз с начала года, когда в регионе объявляют опасность атаки БПЛА.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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