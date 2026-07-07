Группа туристов, пропавших в Магаданской области, обнаружена: они потеряли лодку и спутниковый телефон

В Магаданской области завершились поиски группы туристов, пропавших во время сплава по рекам.

Напомним, пять человек зарегистрировались в МЧС как организованная группа и отправились на сплав. В расчетное время люди на связь не вышли и а конечной точке маршрута не появились. В связи с этим была развернута поисковая операция на земле и с воздуха – с вертолета Ми-8.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, спасатели обнаружили пропавшую группу в 30 км от конечной точки маршрута во время облета территории на вертолете Ми-8. Все путешественники живы, их здоровью ничего не угрожает, они уже доставлены в Магадан.

Как выяснилось, группа из пяти местных жителей не смогла вовремя завершить маршрут, потому что случилось ЧП: лодка затонула, с ней же был утерян и спутниковый телефон, подать сигнал бедствия люди не могли. Связь с ними прервалась еще 3 июля, а активная поисковая операция началась 6 июля. Оперативно найти туристов удалось только потому, что он передали заранее в МЧС свой маршрут.

Магадан, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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