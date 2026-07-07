Жителя Геленджика задержали за сбор и передачу данных украинским спецслужбам

В Геленджике задержали местного жителя, который собирал информацию и передавал ее украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Геленджике задержан гражданин РФ, осуществлявший сбор и передачу информации спецслужбам Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили, что 27-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. По заданию куратора он осуществлял визуальное наблюдение за автомобилями военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов, а также проводил видеосъемку в Геленджике.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Геленджик, Зоя Осколкова

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