В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

В Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области», – написал глава региона в «Макс».

Введение режима позволит ускорить решение вопросов, связанных с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. В частности, власти смогут оперативнее проводить необходимые работы и закупать технику, оборудование и материалы за счет сокращения административных процедур.

По словам Сальдо, для жителей ничего не меняется – режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни.

За последние сутки в результате атак со стороны Украины пострадали два мирных жителя Херсонской области, рассказал губернатор. Кроме того, без электроэнергии полностью или частично остаются 207 населенных пунктов. «Энергетики продолжают восстановительные работы», – добавил Сальдо.

Геническ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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