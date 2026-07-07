Двое малолетних детей погибли при пожаре в Дагестане: возбуждено уголовное дело

В Дагестане в результате пожара в жилом доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщил республиканский главк Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Согласно предварительным данным следствия, ЧП произошло днем 7 июля в селе Муцалаул Хасавюртовского района при возгорании жилого дома. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух детей 2019 и 2021 годов рождения.

Предполагается, что в ходе предварительного следствия будут установлены причины возникновения пожара, а также все обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии.

Махачкала, Анастасия Смирнова

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