В Татарстане устраняют последствия налета БПЛА ВСУ

В Татарстане устраняют последствия налета беспилотников ВСУ на промзону Нижнекамска.

«Сегодня в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. Им уже оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщается на официальном канале в «Максе» республики Татарстан.

Кроме того, в Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает.

По поручению Раиса республики Рустама Минниханова главы пострадавших районов держат на личном контроле устранение последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.

Нижнекамск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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