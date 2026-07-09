В Аргентине инструктор прямо на лету вышел из самолета, оставив ученицу саму сажать борт

В Аргентине в воздухе случилось крайне странное происшествие: летный инструктор прямо на ходу вышел из кабины самолета, оставив ученицу одну сажать борт.

Согласно заявлению прокуратуры страны, 42-летний инструктор по полетам Леандро Андрес Бертаццо был найден мертвым на земле в Толедо.

Как сообщает CNN, Бертаццо находился на борту самолета Cessna 150 вместе с 22-летней студенткой по имени Розариа.

Студентка рассказала, что Бертаццо сказал ей: «Ты знаешь, что тебе нужно делать, продолжай», после чего снял наушники и ремень безопасности, открыл дверь и выпрыгнул из самолета.

Эдуардо Альварес, директор летной школы Flying Parrot Córdoba, где работал Бертаццо, ранее в тот же день инструктор летал на самолете вместе с другим студентом, и все было хорошо. Не было никаких поводов подумать, что мужчина совершит столько странный поступок.

«Открыть дверь самолета в воздухе – чрезвычайно сложная задача», – объяснил Альварес, сравнив это с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося со скоростью 200 километров в час.

Отмечается что студентка Розария, несмотря на полный шок от произошедшего, сумела благополучно посадить самолет.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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