В Аргентине инструктор прямо на лету вышел из самолета, оставив ученицу саму сажать борт

В Аргентине в воздухе случилось крайне странное происшествие: летный инструктор прямо на ходу вышел из кабины самолета, оставив ученицу одну сажать борт.
Согласно заявлению прокуратуры страны, 42-летний инструктор по полетам Леандро Андрес Бертаццо был найден мертвым на земле в Толедо.
Как сообщает CNN, Бертаццо находился на борту самолета Cessna 150 вместе с 22-летней студенткой по имени Розариа.
Студентка рассказала, что Бертаццо сказал ей: «Ты знаешь, что тебе нужно делать, продолжай», после чего снял наушники и ремень безопасности, открыл дверь и выпрыгнул из самолета.
Эдуардо Альварес, директор летной школы Flying Parrot Córdoba, где работал Бертаццо, ранее в тот же день инструктор летал на самолете вместе с другим студентом, и все было хорошо. Не было никаких поводов подумать, что мужчина совершит столько странный поступок.
«Открыть дверь самолета в воздухе – чрезвычайно сложная задача», – объяснил Альварес, сравнив это с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося со скоростью 200 километров в час.
Отмечается что студентка Розария, несмотря на полный шок от произошедшего, сумела благополучно посадить самолет.
Москва, Елена Васильева
© 2026, РИА «Новый День»