Японка после ссоры зашила своей соседке губы

В Японии полиция сообщила об аресте женщины, подозреваемой в том, что она зашила губы своей соседке по комнате. Пострадавшая, 42-летняя женщина, сбежала из дома в городе Кога и забежала в ближайший магазин, где держала в руках табличку с надписью «Помогите», сообщил агентству AFP местный полицейский.

Полиция сообщает следующие подробности: инцидент произошел в город Кога префектуры Ибараки. Арнестованная – 49-летняя Масаэ Сакураи.

Сакураи проживала с потерпевшей. Ссора между ними произошла 29 июня. После нее обвиняемая зашила губы своей соседке по комнате иглой и ниткой.

Полиция расследует это дело, в том числе, по неподтвержденным данным, сообщает местный начальник полиции о том, что в доме проживал еще третий человек. «После ссоры подозреваемая разозлилась и зашила мне губы», – сообщила пострадавшая женщина полиции.

Токио, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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