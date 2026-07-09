В Дагестане из-за дождей 60 населенных пунктов отрезаны от дорог

В Дагестане прервано транспортное сообщение с 60 населенными пунктами. Об этом сообщило республиканское министерство транспорта.

«Сильные ливневые дожди, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения», – говорится в сообщении министерства.

Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Транспортное сообщение прервано с 60 населенными пунктами.

На местах работают дорожные службы, идут работы по устранению последствий стихии.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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