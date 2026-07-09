В Ставропольском крае утонули малолетние брат с сестрой

В Ставропольском крае обнаружили тела двух маленьких детей, которые утонули, оставшись без присмотра. Возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, в станице Суворовской четырехлетний мальчик и его трехлетняя сестра без сопровождения взрослых отправились гулять к реке Кума.

Тело девочки обнаружили спустя некоторое время, поиски ее брата продолжались. Позже обнаружили утонувшего мальчика.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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