ФСБ предотвратила большой теракт на аэродроме «Ростов-Центральный»

ФСБ предотвратила теракт на аэродроме «Ростов-Центральный».

Как сообщает центр общественных связей ведомства, преступление удалось выявить на стадии подготовки: украинская спецслужба завербовала россиянина, пообещав ему заплатить. В ходе теракта планировалось разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома. «Ростов-Центральный» должны были атаковать с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.

После попытки вербовки россиянин сам обратился в ФСБ и рассказал о готовящемся подрыве, сообщает ЦОС ФСБ. Когда были найдены беспилотники и он получил 20 процентов от обещанного вознаграждения, связь с кураторами с украинской стороны прервалась.

Ростов, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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