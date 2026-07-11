В Таганрогском заливе моряк погиб при ударе украинского дрона

Минувшей ночь ВСУ с помощью БПЛА атаковали суда в Таганрогском заливе. В результате погиб моряк. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения.

«Случилось горе – погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», – отметил глава региона.

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube