В Татарстане 15 человек пострадали в аварии с автобусом

В Татарстане пассажирский автобус попал в аварию. Медицинская помощь понадобилась 15 пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.
ДТП произошло на трассе Кузайкино – Нурлат. Автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал в кювет и перевернулся.
В салоне находились 46 человек, включая двоих детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое – в тяжелом состоянии.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении ведомства в «Макс».
Казань, Зоя Осколкова
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