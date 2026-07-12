В Энергодаре украинский дрон ударил по автобусной остановке

В Энергодаре беспилотник ВСУ ударил по автобусной остановке, на которой находились люди. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«Враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке... В результате погибла женщина 1971 года рождения. Выражаю глубочайшие соболезнования ее родным и близким... Четыре человека получили ранения», – написал Пухов в «Макс».

По словам мэра, троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один человек госпитализирован.

Кроме того, дрон атаковал магазин, а еще один БПЛА взорвался на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения, пострадавших нет. Все службы города работают в режиме повышенной готовности, добавил Пухов.

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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