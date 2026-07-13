США нанесли новую серию ударов по Ирану

В воскресенье вечером Соединенные Штаты начали новую серию ударов по Ирану, продолжавшуюся несколько часов.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в ходе последних ударов поразило десятки иранских военных целей.

Как сообщила Корпус стражей исламской революции (КСИР), с приближением восхода солнца над Персидским заливом Иран ответил на атаку, нанеся удары по региональным базам США.

В военном командовании США поясняют: удары наносятся по Ирану, «чтобы и дальше ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Приказ был отдан президентом США Дональдом Трампом.

Иран сообщает: охранник погиб и четверо получили ранения после того, как снаряд попал в водонасосную станцию ​​в округе Махшахр на юго-западе Ирана.

В свою очередь, Иран в ответ атаковал американские военные базы с помощью беспилотников и ракет, сообщила КСИР. В Бахрейне были включены сирены, сообщило министерство внутренних дел страны. Под атакой также находились базы США в Кувейте.

В воскресенье международная эталонная нефть марки Brent подорожала на 3,92% до 78,99 доллара за баррель. Американская нефть подорожала на 3,44% до 73,87 доллара за баррель.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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