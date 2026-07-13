В Бангкоке в результате пожара в баре погибло почти 3 десятка человек

В Бангкоке в воскресенье вечером в результате пожара в пабе погибли 27 человек, сообщил местным СМИ премьер-министр Анутин Чарнвиракул. «Обнаружено 27 тел, безжизненных. Некоторые пострадавшие доставлены в больницу», – сказал Анутин по телевидению с места происшествия. Медики оказывают помощь 63 пострадавшим.

Музыканты, находившиеся в заведении – баре-ресторане на окраине Бангкока, – сообщили о дыме, идущем из автоматического выключателя рядом со сценой, затем об отключении электроэнергии и взрыве.

«Большинство пострадавших побежали в заднюю часть помещения, к тупиковому туалету. Возможно, это было вызвано паникой из-за огня и дыма», – рассказал Анутин. «Дым быстро заполнил помещение», – подчеркнул он, ссылаясь на первые показания выживших.

Около 2 часов ночи по местному времени в понедельник тайская полиция сообщила в социальных сетях, что пожар «взят под контроль».

Бангкок, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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