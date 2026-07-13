ФСБ сорвала попытки терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях

ФСБ сорвала попытку масштабных беспилотных атак на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Были задержаны исполнители и пособники, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно оперативной информации, противник забросил в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Их перевозили в глубь страны в автомобилях со скрытыми отсеками, собирали в арендованных гаражах у аэродромов.

Изъято 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями производства Британии, США, Канады и Швеции. Они были оборудованы боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг. Также силовики изъяли две мобильные станции управления с устройствами самоуничтожения и средства связи с украинсикми кураторами.

Это часть серии сорванных терактов, включая покушения на военных в Московском регионе и атаку на аэродром в Ростове-на-Дону.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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