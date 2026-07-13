На Украине украли танк с братской могилы ВОВ

На Украине неизвестные украли танк с братской могилы времен Великой Отечественной войны. В МИД РФ назвали происшествие варварством.

Как сообщили украинские СМИ, в минувшие выходные неизвестные украли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов ВОВ в селе Оскол Изюмского района Харьковской области.

«Варварство – это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», – прокомментировала инцидент официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Харьков, Зоя Осколкова

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