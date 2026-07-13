В Омске дети и сотрудники оздоровительного лагеря попали в больницу

В Омской области произошла вспышка инфекции в оздоровительном лагере. Несколько детей и сотрудников госпитализированы.

Как сообщили в региональном управлении СКР, случаи заболевания выявлены в спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец». Персонал и отдыхающие там дети почувствовали недомогание и были госпитализированы.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет. Деятельность лагеря приостановлена», – сказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят осмотр помещений, изъяты необходимые пробы.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube