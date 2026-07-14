После атаки БПЛА произошло возгорание на Афипском НПЗ

В Красноарском крае после атаки украинских БПЛА произошло возгорание на Афипском НПЗ, сообщает региональный операштаб. Возгорание спровоцировано падением обломков, также есть повреждение здания у железнодорожного переезда, на двух предприятиях, на одном начался пожар.

В Афипском также в нескольких частных домах были повреждены крыши, остекление, фасады, заборы. В многоквартирном доме выбиты стекла, поврежден потолок в одной из квартир. В хуторе Коваленко тушили пожар на дороге, возникший после падения дрона. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного дома.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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