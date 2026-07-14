российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Татарстане четыре человека погибли в результате аварии с трактором

В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с трактором. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

ДТП произошло на автодороге Мамадыш – Кукмор – Ишкеево в Мамадышском районе Татарстана. Отмечается, что водитель легковушки слишком быстро ускорился и столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

По факту гибели людей организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,