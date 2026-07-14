В Татарстане четыре человека погибли в результате аварии с трактором

В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с трактором. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

ДТП произошло на автодороге Мамадыш – Кукмор – Ишкеево в Мамадышском районе Татарстана. Отмечается, что водитель легковушки слишком быстро ускорился и столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

По факту гибели людей организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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