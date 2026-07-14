Мать семь раз ударила ножом младенца, а потом пыталась задушить

В Краснодарском крае мать пыталась убить своего двухмесячного сына. Медицинская комиссия признала ее невменяемой.

Как сообщает пресс-служба судов Краснодарского края, жительница города Курганинска семь раз ударила младенца ножом, а потом пыталась задушить. Трагический инцидент произошел 20 марта 2025 года. Довести дело до конца обвиняемой помешал отец младенца. Нападавшей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, ее поместили в СИЗО. Экспертиза

Дело было передано в суд, который освободил подсудимую от уголовной ответственности за совершение преступления, признав, что она не отдавала отчет своим действиям. Женщину направили на принудительное лечение.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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