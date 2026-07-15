США вновь ввели военную блокаду Ормузского залива

Соединенные Штаты вновь ввели военно-морскую блокаду иранских портов и четвертую ночь подряд наносили удары по Ирану.

Иран в ответ бил ракетами и БПЛА по региональным союзникам Вашингтона: сообщения о прилетах и сбитиях поступали из Кувейта, Бахрейна и Иордании.

Американские военные заявили, что во вторник вечером и в среду начали семичасовую волну ударов по Ирану, поразив десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов. Иранские государственные СМИ сообщили, что в результате атаки был поврежден завод по розливу воды недалеко от границы Ирана с Ираком.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, вновь пригрозил бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Иране, заявив в телеинтервью «Фокс ньюз», что США нанесут удары по мостам и электростанциям на следующей неделе, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Это не первый раз, когда он угрожает, используя резкие предупреждения в качестве тактики ведения переговоров. Трамп также заявил, что удары США по Ирану будут «продолжаться, пока я не скажу, что достаточно». Также началась военная блокада Ормузского залива.

Иранская армия утверждает, что нанесла удары по американским военным объектам на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В последние дни Иран неоднократно атаковал военную инфраструктуру в Иордании, что побудило госсекретаря США Марко Рубио осудить эти действия. Иран также нанес несколько ударов по Бахрейну, что вызвало срабатывание сирен.

Иран за последнюю неделю нанес удары по семи торговым судам, в результате чего погибли, пропали без вести или получили ранения около десятка членов экипажа, сообщили американские военные.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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