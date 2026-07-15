В ЛНР два человека погибли и девять ранены в результате ударов ВСУ

В Луганской Народной Республике в результате ударов со стороны Украины за сутки погибли двое мирных жителей, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В селе Смоляниново вражеский БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом», – написал Пасечник в «Макс».

По его словам, при атаке ВСУ по Кременскому муниципальному округу погиб один мирный житель, двое ранены. В Сватово от удара украинского дрона пострадал велосипедист.

В результате атаки вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа ранения получили 33-летний и 41-летний мужчины. Кроме того, вблизи Северодонецка беспилотник ударил по автомобилю ритуальных услуг. Ранен 55-летний водитель.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах работают оперативные службы.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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