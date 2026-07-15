В Новосибирске школьник погиб от удара током на улице

В Новосибирске ребенок дотронулся до водосточной трубы и погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на улице Станичной в Дзержинском районе. Во время прогулки 10-летний мальчик прикоснулся к водосточной трубе, которая была под напряжением, и получил смертельный удар током.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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