Дело гибели 5 подростков: житель Байкальска приговорен к 16 годам «строгача» за покупку алкоголя

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил 25-летнего жителя Байкальска, купившего алкоголь для своего 17-летнего брата на празднование дня рождения, которое завершилось гибелью пятерых подростков. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Согласно материалам расследования, подсудимый 24 мая 2025 года лично приобрел семь 1,5-литровых бутылок разливного пива, позже алкоголь употреблял совместно со своим 17-летним братом и его несовершеннолетними друзьями.

«Вечером 27 мая 2025 года, подсудимый купил 5 бутылок по 0,4 литра пивного алкогольного напитка и бутылку водки объёмом 0,5 литра и которые доставил в частный дом в одном из СНТ в Байкальске, где подростки, в том числе брат подсудимого, отмечали день рождения. По данным следствия, в какой-то момент один из подростков напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», – уточняется в сообщении.

Военный суд признал жителя Байкальска виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более несовершеннолетних»).

Кроме того, подсудимый признан виновным за совершение в 2023 и 2024 годах других преступлений против половой неприкосновенности.

Иркутск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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