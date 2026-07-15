Почти 90 тысяч абонентов остались без света в Донецке

В Донецке более 90 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного отключения подстанций. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«По информации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском районах произошло отключение 768 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 88267 абонентов», – уточнил мэр.

По его словам, в настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube