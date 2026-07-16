СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области», – говорится в сообщении.

Петренко подчеркнула, что действия киевского режима создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан. Устанавливаются конкретные представители украинских властей, причастные к преступлению.

Накануне глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об атаке ВСУ, в результате которой погибли Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов. Лихачев подчеркнул, что инженер ЗАЭС посвятил всю свою жизнь атомной энергетике и «погиб, по сути, на боевом посту».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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