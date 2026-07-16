В Бурятии геолог задавила практикантку гусеничным вездеходом

В Бурятии сотрудница геологоразведочного предприятия на вездеходе сбила студентку. От полученных травм пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла недалеко от Купчинского геологоразведочного участка. Сотрудники организации вместе с практикантами на гусеничном вездеходе ехали с базы после рабочего дня и сделали остановку для распития спиртного.

«Спустя некоторое время техник-геолог компании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забралась в кабину вездехода, запустила двигатель и, ошибочно включив первую передачу вместо задней, совершила наезд на 22-летнюю студентку из Иркутской области», – сообщили в региональном управлении СКР.

Девушка умерла на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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