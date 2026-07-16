В ЛНР три человека погибли в результате удара ВСУ по автомобилю

В Луганской Народной Республике три человека погибли и семеро пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль на дороге в районе города Счастье. «Погибли водитель и двое пассажиров. Удалось выжить только одному мужчине, за его жизнь сейчас продолжают бороться врачи», – написал Пасечник в «Макс».

На том же участке дороги в результате удара ВСУ ранен водитель гражданского грузового автомобиля.

Кроме того, пять человек были ранены пир ударах со стороны Украины по Белокуракинскому муниципальному округу, Лисичанску и Кременной.

«Также враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в Стаханове, Красном Луче и Кременском муниципальном округе. Столкновение БПЛА и гражданского грузового автомобиля на автодороге Краснодон – Изварино. К счастью, никто не пострадал», – отметил глава ЛНР.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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