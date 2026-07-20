В Сочи в третий раз с начала дня объявили угрозу БПЛА, дом загорелся после сбития дрона

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что никто не пострадал, пожар оперативно потушили. На месте падения фрагментов беспилотника работают специальные и оперативные службы.

Тем временем в Сочи в третий раз с начала суток объявили угрозу атаки БПЛА. В городе-курорте включили сирены с предупреждением о воздушной тревоге. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей города укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Угроза БПЛА также объявлена в Сириусе, сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. «Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», – написал он в «Максе».

В аэропорту Сочи на фоне беспилотной опасности с 10:40 мск введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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