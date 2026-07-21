ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт на крупном предприятии УрФО

Сотрудники ФСБ сорвали теракт на одном из ключевых промышленных предприятий Уральского федерального округа, планировавшийся украинской военной разведкой. Готовивший нападение 60-летний житель Тюмени при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, злоумышленник купил необходимые комплектующие, собрал взрывное устройство по полученной от куратора инструкции и спрятал его в заранее оборудованный тайник в заброшенном здании в Тюмени.

«При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», – отметили в ведомстве. На месте происшествия обнаружены автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты самодельной бомбы.

По данным ФСБ, уроженец Украинской ССР сам установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей крупного регионального объекта энергетики для планирования диверсионно-террористического акта. Мужчина, изучив график движения составов и систему охраны железнодорожных путей, определил ее уязвимые места для установки самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Дома у фигуранта проведены обыски, там было изъято огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. По делу назначены взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская экспертизы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube