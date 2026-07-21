В Сочи в результате падения обломков БПЛА пострадала девочка

В Сочи семилетняя девочка пострадала из-за падения обломков беспилотника на территории храма. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты БПЛА упали в Центральном районе города-курорта.

Ребенка доставили в больницу. Сейчас девочке оказывают всю необходимую помощь. Угрозы ее жизни нет.

На месте падения обломков дрона работают оперативные и специальные службы.

Мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что девочка получила легкое ранение во время отражения атаки БПЛА – «задело по касательной ногу». Он добавил, что в Хостинском районе поврежден припаркованный автомобиль, людей в нем не было. «В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме», – заключил градоначальник.

В Сочи и Сириусе около девяти часов утра объявили угрозу атаки БПЛА. Воздушная тревога действовала около полутора часов. В аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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