В Тольятти поймали участников банды, работавших в связке с зарубежными аферистами

Полицейские Самарской области разоблачили преступную группу, которая работала на зарубежных мошенников. Злоумышленники забирали деньги у обманутых граждан и переводили их за границу.

29-летний житель Тольятти был лидером банды. Он связался с неизвестными, которые предлагали заработать преступным путем, а затем вовлек в криминальную схему еще четверых знакомых, младшему из которых было 17 лет.

Подросток выполнял функцию курьера и забирал наличные у потерпевших, трое координировали его перемещения и распределяли финансовые потоки, а сам лидер поддерживал связь с вербовщиками.

«Так, пособники забирали сбережения у пожилых граждан, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» или под предлогом необходимости декларирования накоплений. Предварительно установлена их причастность к хищению средств у девяти пенсионеров, совокупный ущерб которым превысил два миллиона рублей», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В качестве вознаграждения сообщники оставляли себе от 5 до 13% от добытой суммы, а остальное конвертировали в криптовалюту и переводили на счета кураторов.

Одного из подозреваемых полицейские перехватили в аэропорту при попытке покинуть регион. В результате четверых отправили под стражу, подростку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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